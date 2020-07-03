Москва, , 18:46 — REGNUM Волонтеры внесли в огромный вклад в то, что голосование по поправкам к Конституции РФ состоялось, считает политтехнолог Алена Август.

«Мы знаем, что у нас общество людей с разными мнениями, и их, слава богу, много. На самом деле тем, кто занимался информационным сопровождением удалось донести до общества, что в поправках есть некий большой смысл. Потому что к большому моему сожалению, наши граждане законы не читают. А тем более, тут надо было прочитать действующую на тот момент Конституцию, сложный документ по внесению поправок, все это сопоставить в голове, а обычному человеку не всегда понятен весь сложный юридический язык подобных текстов», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я думаю, что еще огромную роль сыграло то, что во время пандемии то волонтерское движение, которое помогало всем, кто нуждался в помощи, которое существует уже много лет, и успешно развивается, потом, когда возникла тема Конституции, взяло на себя функцию помочь донести информацию до населения. И это сыграло очень большую роль в том, что люди это восприняли, и были готовы в этом участвовать. И получилось, что населением говорили не только политики или эксперт с комментариями и выступлениями по телевидению, но разговаривали и простые люди, на понятном языке. И как Вам проще понять своего друга или соседа, то и другим людям это проще. Было более ста тысяч человек, которые объединились в движение #МыВместе, потом объединились в движение «Волонтеры Конституции», и они разговорили с людьми на понятном, человеческом языке. И я считаю, что они внесли огромный вклад в то, что это голосование состоялось», — подчеркнула Алена Август.