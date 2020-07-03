Москва, , 18:44 — REGNUM Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его слова о непризнании Ефремовым своей вины за пьяное ДТП были не так поняты. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 3 июля.

Напомним, что Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре Москвы и допустил столкновение с легковым автофургоном. Водитель автофургона — Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

Стоит отметить, что Ефремов признал свою вину сразу, так как камеры наружного наблюдения и свидетельства очевидцев дают вполне объективную картину.

Тем не менее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Ефремов свою вину в совершении ДТП не признает, он лишь признает, что в данном ДТП участвовала его машина, и готов выплатить компенсацию семье погибшего.

Однако под давлением общественности Пашеев был вынужден уточнить свои слова. Теперь он заявляет, что был не так понят. Он якобы лишь сказал, что в ходе допроса не поднимался вопрос о том, кто виновен в ДТП. Его подзащитный признаёт факт столкновения, в котором одним из транспортных средств был его автомобиль.