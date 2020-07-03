Нижний Новгород, , 18:43 — REGNUM Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области продолжает образовательно-развлекательную серию видеоуроков в рамках проекта «Экобраз», — сообщает пресс-служба правительства региона.

В соцсети министерство публикует видео о дереве-памятнике регионального значения — лиственнице сибирской. Она растет в парке Кулибина, на пересечении улиц Белинского и Ошарской.

«Возраст старой лиственницы — не менее 100 лет. Она сохранилась здесь от прежних насаждений Петропавловского кладбища, на месте которого основан парк Кулибина. Древесина лиственницы сибирской из всех наших хвойных пород считается наиболее ценной. Есть еще одно достоинство — она способна выдерживать загазованную атмосферу города», — рассказывает егерь Алексей Целоухов.

Минэкологии Нижегородской области планирует снять видеоэкскурсии по особо охраняемым природным территориям региона. Партнером проекта «Экобраз» стал ботанический сад Нижегородского университета. Там растет более 5500 растений.