Тамбов, , 18:40 — REGNUM В Тамбовской области проходят акции и флешмобы в честь завершения голосования по поправкам в Конституцию России, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области проходят акции и флешмобы Tambov.gov.ru

На Тамбовщине, как и по всей стране, проходят флешмобы, акции, концерты по случаю одобрения гражданами изменений в основной закон страны. Праздничные мероприятия охватят все города и районы области.

Сегодня, 3 июля, этому событию тамбовские спортсмены посвятили открытые тренировки. В Тамбове тренировка прошла в парке «Дружба». Ее провела мастер спорта международного класса Оксана Евтеева (Рогова), серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи (1999) и чемпионатов России (2000, 2002). Также во всех муниципалитетах региона можно встретить волонтёров, которые поздравляют граждан с одобрением поправок в основной закон страны, раздают триколоры, тематические магниты и наклейки.

Вечером на открытых площадках в Тамбове выступят местные артисты и музыканты. В ДК «Знамя Труда» и у ДК «Мир» выставят российские флаги и будут играть оркестры. В Первомайском сквере в это же время выступят актёры Тамбовского молодёжного театра.

Оркестры в Тамбове будут играть и завтра, 4 июля, с 10 утра. Музыканты выступят у стеллы в парке культуры и отдыха, у дворцов культуры «Знамя Труда» и «Мир».

Напомним, с предложением внести ряд поправок в Конституцию в январе 2020 года выступил президент России Владимир Путин. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно. Изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 80,4%. За поправки в Конституцию высказалось 87,41% проголосовавших, против — 11,99%.

Читайте ранее в этом сюжете: На Тамбовщине голосование прошло без нарушений