Исламабад, , 18:37 — REGNUM У главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши выявлено заражение коронавирусом.

Об этом он сообщил 3 июля на своей странице в Twitter.

«Сегодня днем я почувствовал небольшое повышение температуры и немедленно ввел домашний карантин. Сейчас у меня выявлен положительный результат теста на COVID-19. По милости Аллаха, я чувствую себя сильным и энергичным. Я продолжу выполнять свои обязанности из дома. Пожалуйста, молитесь за меня», — написал Шах Мехмуд Куреши.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Пакистане выявлено более 223 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 4,5 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19 умерли.

В частности, после заражения коронавирусом умерли министр поселений провинции Синд Гулам Муртаза Балух и экс-губернатор Белуджистана Сайед Фазаль Ага.

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