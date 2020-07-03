Новосибирск, , 18:29 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 3 июля, стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В первый день школьники сдавали экзамены по литературе, географии и информатике.

«Год непростой, и многие события к которым мы привыкли в этом году проходят совершенно по-другому, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников, который проверил готовность пункта проведения экзамена в образовательном центре «Горностай». — Тем не менее, несмотря на все сложности и сюрпризы этого високосного года, итоговый государственный экзамен стартовал, сегодня первый день сдачи ЕГЭ. У нас накоплен хороший опыт работы в условиях пандемии коронавируса. Меры безопасности соблюдены абсолютно все, защищены и педагоги, которые организовывают ЕГЭ, и ученики, которые сдают сегодня экзамен».

По словам директора образовательного центра, депутата горсовета Новосибирска Ирины Путинцевой, все работники, привлекаемые к проведению экзамена, обеспечены средствами индивидуальной защиты в обязательном порядке, а участники — на усмотрение родителей.

Всего в Новосибирской области подготовлено 107 пунктов проведения экзамена, более 1200 аудиторий. Сдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля будут более 13 тысяч новосибирских выпускников.

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