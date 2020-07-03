Подгорица, , 18:29 — REGNUM В Черногории за сутки провели 475 тестов из которых 47 позитивных на коронавирус, сообщает институт общественного здравоохранения. Всего в стране 339 активных случаев.

В больницы Черногории госпитализированы 54 пациента, один человек подключен к аппарату ИВЛ.

Также сообщается о том, что коронавирус выявили у девятерых медицинских работников.

Один человек из Рожае 1953 года рождения умер.

Самая тяжелая ситуация в Рожае — там зафиксировано 92 случая. В муниципалитете введен карантин.