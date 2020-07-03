Москва, 3 июля 2020, 18:28 — REGNUM Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что тот факт, что этическая норма «первый человек в России» и правовая норма «всенародно избранный президент» совпали — это залог стабильности общества.
«Внесение поправок в Конституцию РФ»
Эксперт: Голосуя за поправки, граждане голосовали за авторитет Путина
«В России лидер — это всегда лидер моральный. У нас же президент не является лидером политической партии, представителем какого-то политического направления. Владимир Путин — глава общества, руководитель страны. А главное свойство лидера страны — это личный авторитет, авторитет моральный. И, собственно, за этот авторитет и голосовали с 25 июня по 1 июля, когда голосовали за поправки», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.
«В поправках к Конституции Российской федерации очень много моральных аспектов, например, вопросы семьи. Да, по большому счету, вопросы истории, вопросы сохранения территорий, тоже носят моральный характер, просто в данном случае они переведены в правовое поле. И в конечном счете все это голосование было голосованием за лидера, когда оценивается не его политическая деятельность, а его личность лидера. В римской истории было такое понятие «первый человек в Риме». А Владимир Путин — «первый человек в России», а это именно этическая норма, а не политическая и не правовая», — продолжил политолог.
«И то, что этическая норма и правовая норма «всенародно избранный президент» совпали, это залог стабильности общества», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.