Москва, , 18:28 — REGNUM Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что тот факт, что этическая норма «первый человек в России» и правовая норма «всенародно избранный президент» совпали — это залог стабильности общества.

«В России лидер — это всегда лидер моральный. У нас же президент не является лидером политической партии, представителем какого-то политического направления. Владимир Путин — глава общества, руководитель страны. А главное свойство лидера страны — это личный авторитет, авторитет моральный. И, собственно, за этот авторитет и голосовали с 25 июня по 1 июля, когда голосовали за поправки», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

«В поправках к Конституции Российской федерации очень много моральных аспектов, например, вопросы семьи. Да, по большому счету, вопросы истории, вопросы сохранения территорий, тоже носят моральный характер, просто в данном случае они переведены в правовое поле. И в конечном счете все это голосование было голосованием за лидера, когда оценивается не его политическая деятельность, а его личность лидера. В римской истории было такое понятие «первый человек в Риме». А Владимир Путин — «первый человек в России», а это именно этическая норма, а не политическая и не правовая», — продолжил политолог.

«И то, что этическая норма и правовая норма «всенародно избранный президент» совпали, это залог стабильности общества», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.