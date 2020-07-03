Ростов-на-Дону, , 18:23 — REGNUM В Ростовской области в полном объёме возобновят работу детские сады и откроются пляжи. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

Согласно документу, с 6 июля на Дону в полном объёме возобновится работа дошкольных учреждений как частных, так и муниципальных, гостиниц, жителям разрешат посещать пляжи. С соблюдением санитарных требований будут работать бассейны, косметологические кабинеты. Под запретом пока останется предоставление СПА-процедур.

При этом главным санитарным требованием остаётся соблюдение масочного режима и социальной дистанции.