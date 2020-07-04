Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM Нельзя вечно жить под стеклянным колпаком, сохраняя запреты по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Подписчики спросили чиновника, зачем он разрешает работу детских садов, кинотеатров и ряда других организаций.

«Невозможно всю оставшуюся жизнь просидеть под стеклянным колпаком», — ответил Куйвашев.

Губернатор добавил, что во всех сферах, где возобновляется работа, приняты повышенные меры санитарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2020 года в Екатеринбурге открыли кафе и рестораны в режиме летних веранд.

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