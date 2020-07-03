Екатеринбург, , 18:25 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вынесет своё решение по поводу извержения из сана схиигумена Сергия (Романова). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ.

Церковный суд постановил извергнуть Романова из сана из-за нарушения им священнической присяги и ряда других положений. Кроме того, Сергий ослушался правящего архиерея.

Теперь решение суда должен утвердить сам патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, сам схиигумен Сергий отказался прийти на заседание.

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