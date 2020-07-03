Красногорск, , 18:19 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал слова поддержки российскому борцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца Абдулманапа Нурмагомедова. Запись появилась 3 июля на странице в Instagram главы региона.

«Дорогой Хабиб (ссылка на страницу Нурмагомедова в соцсети, — прим. ИА REGNUM), мои соболезнования тебе и твоей семье. Твой отец был сильным человеком, настоящим мужчиной. Низкий поклон и светлая память. Я рядом», — написал Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане готовятся к похоронам Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба Нурмагомедова. Он будет похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района. Похороны могут пройти уже сегодня.