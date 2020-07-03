Магас, , 18:09 — REGNUM В Ингушетии прошли оперативные мероприятия в офисе станции скорой медицинской помощи. Об изъятии документов сообщило 3 июля ТАСС.

По данным информагентства, силовики пришли за документацией в бухгалтерию медицинской организации. Причины проведения обысков не сообщаются.

В настоящее время официальными органами проведение обысков в станции скорой помощи не подтверждается. На сайтах правоохранительных органов информации об оперативных мероприятиях в медучреждении нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет по Ингушетии в мае 2020 года организовал проверки в медучреждениях региона по информации в СМИ о невыплате медработникам обещанных президентом РФ надбавок. Деньги, направленные на выплаты, поступили в республику, но чиновники якобы не торопятся направлять их по назначению. Было установлено, что в двух медучреждениях Ингушетии нарушены сроки перечисления стимулирующих выплат в апреле и мае 2020 года.