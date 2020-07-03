Новосибирск, , 18:05 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» возложил цветы к Вечному огню и к памятнику «Единство фронта и тыла» на Монументе Славы. В церемонии также участвовали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель горсовета Дмитрий Асанцев, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Новосибирские власти возложили цветы к Вечному огню и к памятнику «Единство фронта и тыла» на Монументе Славы Правительство Новосибирской области

Онипочтил память тружеников промышленности и сельского хозяйства, которые работали в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 и своим тыловым подвигом приближали Победу.

«Эмоции самые радостные, это долгожданное известие. Присвоение звания Новосибирску входит в череду знаменательных событий, которые продолжаются с начала Года памяти и славы, — отметил Андрей Травников. — Я разделяю радость не только с новосибирцами — жителями города и области. Я разделяю эту радость вместе с жителями всех 20 городов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести» Российской Федерации».

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны Новосибирск был одним из важнейших тыловых центров страны. Новосибирцы проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма.