Тюмень, , 18:02 — REGNUM В Тюменской области продлён режим повышенной готовности до 21 июля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу 3 июля.

Это означает, что продолжает действовать на территории области обязательный масочный режим. В общественный транспорт без масок не пустят с 8 июля, указано в обновленном постановлении.

Граждане старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями по-прежнему находятся в условиях карантина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области после снятия ограничительных мероприятий наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Заместитель главы региона Ольга Кузнечевских связывает это с несоблюдением масочного режима земляками и ослаблением настороженности населения к коронавирусу.

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