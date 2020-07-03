Нарьян-Мар, , 18:02 — REGNUM Установка поста наблюдения за природой в ненецком заказнике «Нижнепечорский» обернулась скандалом — подрядчики повредили своей техникой почву уникальной тундры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О ЧП стало известно после того, как видео с места установки модульного постав опубликовал в сети местный предприниматель. Назаписи видно, что на берегу Печоры комплексный стационарный пост мониторинга и охраны, а тундровые земли вокруг него повреждены техникой. По словам автора видео, на восстановление почвы уйдёт не один год. Кроме того, ее повреждение может спровоцировать обвал берега.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации НАО, обстоятельства инцидента выясняют в окружном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. Сегодня к месту установки модульного поста мониторинга выехал сотрудник ведомства.

«В первую очередь поставлена задача установить обстоятельства правонарушения и зафиксировать причинённый ущерб. К виновным лицам будут применены меры дисциплинарного и административного воздействия», — пояснил руководитель ведомства Альберт Чабдаров.

Модульный пост мониторинга был передан КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» представителями Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы в рамках проекта «Заповедная Арктика». Планируется, что им будут пользоваться инспекторы казённого учреждения и учёные, приезжающие в округ для изучения флоры и фауны заказника.