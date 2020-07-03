Волгоград, , 17:59 — REGNUM Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА России прекращает функционировать как инфекционный госпиталь. После обработки всех помещений он возобновит прием в обычном режиме в качестве больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из госпиталя выписали последнего находившегося там пациента с коронавирусом. В течение двух недель там будет проводиться дезинфекция.

С 15 больница возобновит привычный прием пациентов в обычном режиме. Начнут работу отделения травматологии, ортопедии, урологии, гинекологии.

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