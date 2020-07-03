Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, адвокат которого заявил, что тот не считает себя виновным в смертельном ДТП, хочет таким образом избежать уголовной ответственности и затянуть сроки расследования. Такое мнение 3 июля корреспонденту ИА REGNUM высказала адвокат Яна Антонь.

Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов 8 июня в центре Москвы на своём внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузопассажирский автомобиль «Лада». Водитель этой машины Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Позднее выяснилось, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были найдены следы наркотиков.

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Сначала Ефремов полностью признавал свою вину. Однако спустя почти месяц после трагических событий от адвоката прозвучали слова заявил о «непричастности» актера к этой аварии.

«Полагаю, занимая такую позицию по делу, Ефремов желает избежать уголовной ответственности, затянуть сроки расследования, ведь следствию понадобится время для проведения ряда экспертиз для установления нахождения Ефремова в момент ДТП за рулем, — пояснила собеседница агентства, адвокат Яна Антонь. — Вместе с тем, считаю, что у следствия достаточно доказательств по данному ДТП».

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