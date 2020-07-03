Москва, , 17:55 — REGNUM Изображение святого Георгия Победоносца на люках московской канализации является оскорбительным, заявил 3 июля глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин.

«Изображение святого Георгия Победоносца, размещенное на попираемом ногами предмете — на канализационном люке, это оскорбление святого покровителя нашего города», — цитирует его слова «Интерфакс».

Калинин отметил, что «крайне негативно» относится к этому изображению не только лично, но и как официальный представитель церкви.

Священник напомнил, что, по догмату об иконопочитании, утвержденному в 787 году на VII Вселенском Соборе, иконы не могут пребывать в забвении и служить украшением, процитировав слова святого Феодора Студита о необходимости воздавать иконам честь, Калинин отметил, что «любые преднамеренно оскорбительные или просто небрежные действия по отношению к священным изображениям также восходят к лицу, ипостаси Христа, Богородицы, ангелов или святых».