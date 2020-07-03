Новосибирск, , 17:52 — REGNUM В новосибирские больницы начали поступать аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, следящая аппаратура, средства индивидуальной защиты для медиков и другое оборудование для борьбы с коронавирусом. Средства выделены из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

По словам главного инфекциониста региона Ларисы Поздняковой, оборудование распределено по больницам Новосибирска и районов области.

«Так, поступившие кислородные концентраторы позволят обеспечить всех пациентов, которые лежат в лечебных отделениях и нуждаются в подаче увлажненного кислорода, — уточнила Позднякова. — Также продолжается поставка аппаратов ИВЛ, следящих мониторов и другого необходимого оборудования. Все это также распределяется по медицинским учреждениям региона в необходимом количестве».

Всего на борьбу с коронавирусом регион получил 1 млрд 700 миллионов рублей из федерального бюджета и более 100 миллионов из резервного фонда правительства Новосибирской области.