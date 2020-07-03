Минск, , 17:37 — REGNUM Количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии за последние сутки увеличилось на 299, достигнув 62 997, собщает 3 июля пресс-служба минздрава страны.

При этом сообщается, что от COVID-19 умерли еще семь пациентов, всего в республике жертвами эпидемии стали 412 человек.

Ведомство отмечает, что ранее максимальный ежедневный рост числа новых заражений коронавирусом достигал в Белоруссии 973 случаев.

«Всего проведено 1 043 876 тестов», — указано в сообщении пресс-службы белорусского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уже выиграла войну с коронавирусной эпидемией, хотя и не снижает напряженности борьбы с COVID-19.

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