Махачкала, , 17:26 — REGNUM В Дагестане готовятся к похоронам Абдулманапа Нурмагомедова. Скончавшийся сегодня, 3 июля, в Москве отец и тренер российского борца, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова будет похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района, сообщил глава села Ильяс Хазиев.

По его словам, похороны могут состояться уже сегодня. В село съезжаются родные и все, кто хочет проводить его в последний путь, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля, более двух месяцев врачи боролись за его жизнь. Тренер был перевезен в один из госпиталей Москвы, где подтвердилось его заражение коронавирусом. Болезнь протекала тяжело. Заслуженный тренер РФ, вырастивший 18 чемпионов мира по боевому самбо, впал в кому. Сегодня, на 58-м году жизни он скончался.

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