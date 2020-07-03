Архангельск, , 17:21 — REGNUM С начала эпидемии в Архангельской области диагноз «COVID-19» был поставлен 729 работникам медицинских учреждений. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В числе заболевших — 182 врача, 95 из них уже выздоровели. Кроме того, опасная инфекция была подтверждена у 329 представителей среднего медицинского персонала, у 66 фельдшеров и у 100 сотрудников учреждений, чья работа не связана с оказанием медицинской помощи пациентам.

По словам министра, в каждой из этих категории примерно половина уже внесена в список выздоровевших.

Министр отметил, что в региональной системе здравоохранения зарегистрирован единственный случай летального исхода — скончалась медсестра одного из учреждений, у которой была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Точная причина смерти женщины пока не установлена.

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