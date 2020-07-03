Москва, , 17:04 — REGNUM Наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений, поэтому никаких сомнений в легитимности процесса нет, — заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы сопредседатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель рабочей группы Генсовета партии «Единая Россия» по поддержке гражданского общества Сергей Боярский.

По его словам, предложенные изменения нашли огромный отклик в обществе.

«Они достаточно долго обсуждались, и интерес к процедуре был заранее предсказуем. Кроме того, увеличение количества дней для проведения Общероссийского голосования в связи с эпидемиологической обстановкой расширило круг тех, кто хотел проголосовать, но не всегда мог реализовать свое право в отдельно взятый день», — подчеркнул Сергей Боярский.

«У меня не было никаких сомнений в том, что общество консолидируются вокруг предлагаемых изменений, ведь они важны каждого жителя России. Это поправки, которые обращены внутрь страны, направлены на укрепление независимости и закладывают фундамент на долгие годы. Поэтому люди поддержали Президента, который был инициатором столь значимых изменений. И результат голосования это подтвердил», — завершил свой комментарий депутат Государственной думы.