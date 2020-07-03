Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле — Городах трудовой доблести — проведут памятные мероприятия по увековечению подвига тружеников тыла. Об этот заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

В муниципалитетах установят памятные стелы, организуют работу добровольцев по изучению и даже поиску новых исторических фактов, будут вести просветительскую работу. Тем самым статус закрепят в сознании горожан.

Губернатор напомнил, что в городах серьёзно готовились к присвоению почётного звания. «Сейчас предстоит еще большую работу провести по закреплению этого статуса», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области почётного звания Город трудовой доблести удостоились Екатеринбург и Нижний Тагил.

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