Бишкек, , 16:59 — REGNUM «Пандемия коронавируса обнажила проблемы, которые в системе здравоохранения накапливались годами», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, поздравляя врачей и медперсонал с Днем медицинского работника.

Глава государства пообещал, что власти республики «решат все эти проблемы и построят эффективное управление этой отраслью».

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Также киргизстанский лидер дал обещание, что правительство продолжит оказывать медикам поддержку и заботиться о них.

«В соответствующие законы внесены изменения, направленные на повышение статуса медиков, на обеспечение материальной поддержки трудящихся в период чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации», — подчеркнул он.

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