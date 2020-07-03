Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум девушкам и мужчине, которые осквернили мемориал «Вечный огонь» в Кронштадте, пожарив на пламени сосиски и зефир. Об этом 3 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, перед судом предстали Светлана Дремина, Анна Кухарева и Николай Поликарпов. Всем им вменялось осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору.

В суде было установлено, что 24 мая 2020 года подсудимые пришли на место расположения захоронения и надмогильного сооружения «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», где использовали пламя вечного огня для приготовления пищи на шампурах.

Выслушав доводы сторон, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Кухаревой. Адвокат ходатайствовал о прекращении дела в отношении подзащитной и назначении ей штраф, поскольку та полностью признала свою вину и раскаивается. Кроме того, она сделала благотворительный денежный взнос в пользу исторического музея Кронштадта, хотя имущественного вреда от ее поступка не было.

Такой же меры просил и адвокат второй обвиняемой Дреминой. Выслушав позицию защиты, суд также постановил прекратить в отношении нее уголовное дело. Обеим девушкам назначен судебный штраф в размере 15 000 рублей каждой.

Что касается их сообщника, который был инициатором преступного действа, то суд признал мужчину виновным и, несмотря на признание и раскаяние в содеянном, назначил ему наказание в виде ограничения свободы, сроком на два года.

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