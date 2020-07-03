Симферополь, , 16:46 — REGNUM Жара до +38 градусов прогнозируется на территории Крыма 4−8 июля, на территории республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально — жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33−38 градусов», — сообщили в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

С начала года, напомнили в МЧС, в регионе произошло 1 950 пожаров, в том числе 58 лесных пожаров общей площадью 32,498 га.