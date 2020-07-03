Ставрополь, , 16:40 — REGNUM Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка направил телеграмму со словами соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова. Отец и тренер известного российского борца Хабиба Нурмагомедова скончался 3 июля в госпитале в Москве, где он лечился от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Мы знали Абдулманапа Магомедовича как разностороннего и интеллигентного человека, ответственного и мудрого наставника, воспитавшего плеяду легендарных российских борцов. Он внес неоценимый вклад в развитие отечественного спорта, укрепление его славы на мировой арене», — написал Чайка.

Он пожелал семье заслуженного тренера РФ сил и мужества, чтобы пережить горе, которое постигло её.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Спустя неделю его переправили самолетом в госпиталь Москвы, где подтвердился диагноз COVID-19. Несмотря на длительное лечение, спасти Абдулманапа Нурмагомедова не удалось.

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