Симферополь, , 16:38 — REGNUM Работа кинотеатров в Крыму разрешена, соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности. Соответствующие изменения в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года No 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внесены 3 июля, документ опубликован на сайте главы Крыма. Этим же документом власти разрешили зрителям присутствовать на спортивных матчах.

«Действие подпункта (о запрете массовых мероприятий — прим. ИА REGNUM) не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, игровые виды спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения», — говорится в тексте указа.

Как сообщил «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Арину Новосельскую, кинотеатры в Крыму откроются с 6 июля при условии соблюдения санитарной дистанции и масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатры, а также театры, концертные залы приостановили деятельности в марте.