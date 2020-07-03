Магнитогорск, Челябинская область, , 16:38 — REGNUM В год 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне Союз писателей Союзного государства России и Белоруссии наградил памятными медалями «Жди меня» тех, кто ковал победу, производя в тылу оружие и всё необходимое для фронта, — как конкретных людей, так и предприятия — а также тех, кто сегодня работает над сохранением исторической памяти о Победе. В числе награжденных — одно из крупнейших металлургических предприятий России ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

«Мы понимаем, что Магнитка — это сталь, техника, боевая мощь, без которых невозможно представить подвиг советского народа в годы войны. Вручая медаль «Жди меня» Магнитогорскому металлургическому комбинату, мы хотим вновь напомнить о героизме металлургов, которые ковали победу в тылу», — отметил сопредседатель Союза писателей Союзного государства Николай Иванов после вручения ММК памятной медали 25 июня 2020 года. В 1941—1945 годах ММК был крупнейшим производителем стали в СССР, из магнитогорского металла были изготовлены броня каждого второго советского танка и каждый третий снаряд. 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин поддержал решение присвоить Магнитогорску звание «город трудовой доблести» и подписал соответствующий указ.

Помимо ММК, медалью Союза писателей «Жди меня» награждены башкирский писатель Ямиль Мустафин, в годы войны работавший на оборонных заводах, музей «Прохоровское поле» и музей Константина Симонова в Могилёве, а также Поисковое движение России, занимающееся увековечением памяти погибших в войну.