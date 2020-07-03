Бишкек, , 16:28 — REGNUM Прибывшие в столицу Киргизии с рабочим визитом специалисты Роспотребнадзора передали в дар киргизстанским медучреждениям 30 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, сообщило посольство России.

Также российские эксперты провели переговоры в министерстве здравоохранения Киргизии, посетили Национальный госпиталь и ряд других медицинских учреждений, проведя консультации с киргизскими коллегами.

ИА REGNUM напоминает, что всего с начала пандемии в Киргизии зарегистрировано 6 767 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 506. От осложнений, вызванных коронавирусом, в республике уже умерли 76 человек, из них за минувшие сутки — 10.

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