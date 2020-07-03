Элиста, , 16:28 — REGNUM Аномально жаркая погода прогнозируется на территории Республики Калмыкия в период с 5 по 7 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калмыкии.

«По данным ФГБУ «Калмыцкий ЦГМС», днем 5, 6, 7 июля 2020 года по Республике Калмыкия ожидается сильная жара до 42−43 градусов», — говорится в сообщении.

В МЧС в связи с жарой прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами на объектах экономики, в населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная жара также пришла в Краснодарский край, где власти предупредили жителей о возможном нарушении электроснабжения.