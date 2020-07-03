Тула, , 16:22 — REGNUM Действие ограничений, введённых в Тульской области из-за коронавируса, продлено до 10 июля. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, 3 июля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

«Согласно изменениям, действие ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается с 3 по 10 июля. Под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций, работа отдельных организаций общественного питания», — уточнили в правительстве региона.

Также в Тульской области сохраняется ограничение на работу магазинов с торговыми залами более 800 кв. м — они могут работать только на доставку или самовывоз.