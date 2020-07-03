Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM В Екатеринбурге наблюдается стабильная ситуация по заражаемости коронавирусом. Об этом заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

«Мы находимся на устойчивом плато, хотя немножко пошли колебания последние два дня», — сказал специалист.

В городе уменьшается количество заболевших COVID-19 детей. Высвобождается коечный фонд, увеличивается доля бессимптомных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Свердловской области уже с 6 июля 2020 года введут новую систему учёта заражённых коронавирусом.

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