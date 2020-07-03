Тюмень, , 16:19 — REGNUM В Тюменской области после снятия ограничительных мероприятий наблюдается рост заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских на брифинге 3 июля призвала жителей Тюменской области не нарушать масочный режим.

По мнению Ольги Кузнечевских, рост произошёл из-за несоблюдения тюменцами масочного режима. У людей ослабла настороженность к коронавирусу.

Если ранее более половины заражённых коронавирусом переносили инфекцию легко или бессимптомно, то теперь количество таких пациентов не превышает и 10%. К 3 июля в стационарах Тюменской области лечится 557 человек с двусторонней пневмонией.

Основными очагами заражения новым коронавирусом являются семьи. Люди приглашают к себе гостей из других населённых пунктов и регионов, отмечают широким кругом праздники, не думая о последствиях.

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