Магнитогорск, Челябинская область, , 16:19 — REGNUM В Челябинской области осуждён 27-летний житель Магнитогорска, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Приговор 3 июля вынес областной суд. Преступление было совершено в июне 2018 года. Гражданин делал ремонт в одной из квартир, и туда пришла ранее незнакомая ему школьница. Он её изнасиловал и до смерти забил, в том числе молотком.

Суд назначил ему 19 лет колонии строгого режима. Затем его свобода будет ограничена на два года.