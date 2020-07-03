Магас, , 16:05 — REGNUM В Ингушетии рассматривают возможность включения в список нуждающихся в жилье вынужденных переселенцев из Чечни, которые до сих пор не решили свой жилищный вопрос, утратив статус беженца. Об этом сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

Напомним, 30 июня 2020 года часть беженцев вышла на площадь перед зданием администрации главы Ингушетии в Магасе, пытаясь провести несанкционированный митинг. Ряд из них был задержан и привлечен к ответственности.

По данному факту в правительстве Ингушетии было решено принять ряд мер, в том числе предложено выделить семьям переселенцев земельные участки для постройки индивидуальных домов.

«До конца июля планируется рассмотреть вопрос о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на общих основаниях данную категорию граждан», — говорится в сообщении миннаца.