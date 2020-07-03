Москва, , 16:03 — REGNUM На нефтяном рынке 3 июля с самого открытия торгов не прекращается дуэль «быков» и «медведей», но к вечеру «медведям» определённо удалось одержать промежуточную победу, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В настоящий момент цена Brent падает на 0,8%, хотя по-прежнему удерживает уровень в $42 за баррель, а цена WTI снижается уже на 0,94%, опустившись ниже важного уровня в $40 за баррель.

Скорее всего, нефть падает на новостях о возможной санкционной войне между США и Китаем. Так, американские конгрессмены приняли закон, предусматривающий санкции против официальных лиц Китая, ответственных, по их мнению, за якобы имеющее место нарушение прав человека в Гонконге.

Пока неясно, подпишет ли Трамп этот закон, однако, если это произойдёт, то цена Brent может снова понизиться до уровней в $40−42 за баррель, и штурм отметки в $43 будет опять отложен до лучших времён.

Но пока эксперты остаются оптимистами и ожидают на сегодня цену на нефть марки Brent $41−43 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть готовит плацдарм для рывка вверх