Махачкала, , 16:08 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования родным и близким заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, умершего после продолжительной болезни. Руководитель региона отметил, что специалист был добрым, щедрым, талантливым человеком.

Напомним, 57-летний отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова умер сегодня, 3 июля, в одном из московских госпиталей. Нурмагомедов-старший около двух месяцев боролся с осложнениями, вызванными коронавирусом.

«Ушел из жизни выдающийся тренер, Абдулманапа знали многие, он был моим советником и очень добрым, щедрым, талантливым человеком. Его будет нам очень не хватать. Выражаю глубокие соболезнования его родным, а также тем, кому он близок и дорог. Абдулманап Нурмагомедов был гордостью всего Дагестана», — сказал Васильев в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Затем участники совещания почтили память Абдулманапа Нурмагомедова и всех, кто стал жертвой коронавируса, минутой молчания.

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