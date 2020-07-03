Тбилиси, , 16:29 — REGNUM Сохранение в Грузии низкого уровня распространения коронавируса позволит в сентябре в школах и других учебных заведениях возобновить традиционное обучение. Об этом 3 июля журналистам рассказал врач-иммунолог, руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Если в сентябре эпидемиологическая ситуация будет такой же, вопрос будет обсуждаться на заседании Координационного совета и возобновлению обучения в традиционном стиле ничто не грозит», — отметил Гамкрелидзе.

Он также рассказал, что для проведения предстоящих национальных единых экзаменов все организовано таким образом, чтобы сократить риск распространения коронавируса до минимума.

Стоит отметить, что в Грузии в течение двух недель за сутки фиксируют единичные случаи заражения коронавирусом. Обычно инфекцию выявляют у тех, кто приехал из-за границы.

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