Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Сообщение о якобы разработке вакцины против коронавируса на основе крови первого президента Казахстана Нурсултана Назарабева является ложным, сообщили 3 июля в пресс-службе министерства информации и общественного развития республики.

В министерстве призвали не верить недостоверным сообщениям в социальных сетях, а черпать информацию только из официальных источников. Специалисты проведут экспертизу указанной информации на предмет соответствия законодательству Казахстана. В министерстве также напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных материалов.

Напомним, 2 июля в пресс-службе первого президента Казахстана сообщили, что тест на коронавирус Нурсултана Назарбаева показал отрицательный результат. Экс-президент остается на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

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