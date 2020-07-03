Рига, , 15:56 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Латвии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом 3 июля сообщает сайт Центра контроля и профилактики заболеваний.

«За сутки в Латвии не выявлено ни одного нового случая заражения», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 не изменилось и по-прежнему составляет 1 122.

Помимо этого, указывается, что число скончавшихся от COVID-19 также не изменилось за последние 24 часа по-прежнему и равняется 30, при 997 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.