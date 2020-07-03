Магнитогорск, Челябинская область, , 15:52 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 47-летняя гражданка осуждена за незаконные пластические операции. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор даме вынес Ленинский районный суд. Женщине вменили оказание услуги, которая не отвечает требованиям безопасности, если это повлекло неизгладимое обезображивание лица. Суд выяснил, что гражданка не имела ни статуса предпринимателя, ни лицензии на медицинскую и косметологическую деятельность, ни опыта в сфере пластической хирургии, ни сертификата по специальностям «пластическая хирургия» и «косметология», в июле-октябре 2019 года оказывала населению услуги по этим профилям.

В сентябре 2019 года за 19 тыс. рублей она провела одной из женщин подтяжку лица. В итоге проведённое вмешательство привело к обезображиванию лица. Суд назначил обвиняемой пять лет в колонии общего режима.