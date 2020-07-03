Москва, 3 июля 2020, 15:48 — REGNUM В правительстве РФ утверждено распоряжение по организации торжеств по случаю 100-летия со дня образования Кабардино-Балкарии. Согласно документу, назначен руководить подготовкой к празднованию юбилея министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Помимо него, в состав организационного комитета вошел заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
Напомним, в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарии. Торжества должны состояться в сентябре 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года экс-председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке к празднику. Его возглавил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Заместителем председателя оргкомитета назначен Казбек Коков — в то время исполнявший обязанности главы КБР.
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