Калуга, , 15:46 — REGNUM Депутат Городской Думы города Калуги Павел Середин часто встречается с членами калужского регионального отделения Всероссийского общества глухих и оказывает им посильную помощь.

Калужский депутат обсудил поправки в Конституции с членами общества глухих Пресс-служба Городской думы Калуги

Напомним, Всероссийское общество глухих было создано с целью защиты прав и законных интересов граждан РФ с нарушениями слуха, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения задач социальной реабилитации и интеграции в общество. Калужское региональное отделение общества расположено в избирательном округе №6.

Калужский депутат обсудил поправки в Конституции с членами общества глухих Пресс-служба Городской думы Калуги

«Так сложилось, что члены общества компактно проживают в моем шестом округе, все они работали на расположенных в округе предприятиях и получили здесь квартиры, — рассказал Павел Середин. — Накануне голосования по поправкам в Конституцию РФ они попросили меня о встрече. Мы обсудили особенности предстоящего голосования, значение поправок, поговорили и о мерах предосторожности при голосовании на участках. Я на протяжении многих лет оказываю помощь людям с ограниченными возможностями, безусловно, и дальше буду это делать».