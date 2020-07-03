Екатеринбург, 3 июля 2020, 15:51 — REGNUM Больницы Свердловской области перейдут на иную форму статистики по заражаемости коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Ранее в регионе могли зарегистрировать один случай заражения несколько раз. С новой системой удастся не допустить дублирования.
«Полное функционирование системы по всей Свердловской области начнется в понедельник», — сообщил вице-губернатор Павел Креков.
В Екатеринбурге больницы введут усовершенствование.
Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале подтверждено 13 499 случаев заражения коронавирусом.