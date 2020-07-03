Махачкала, , 15:48 — REGNUM Глава Махачкалы Салман Дадаев выразил соболезнования чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца и первого тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Мэр назвал его достойным сыном Дагестана, воспитавшим не одно поколение спортсменов.

«Сегодня нас покинул Абдулманап Нурмагомедов. Он был достойным сыном Дагестана, воспитавшим не одно поколение спортсменов. Приношу искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, его родным и близким», — написал Дадаев у себя в Instagram.

О смерти 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова сегодня, 3 июня, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Напомним, заслуженный тренер России около двух месяцев находился в московском госпитале. Сообщалось, что у него возникли осложнения после заражения коронавирусом.

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