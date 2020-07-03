Москва, , 15:42 — REGNUM Объединение Школы философии и Школы культурологии факультета гуманитарных наук ВШЭ запланировано на 1 сентября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель Школы философии Анастасия Углева.

По ее словам, о реорганизации двух школ было известно еще несколько месяцев назад, однако решался вопрос, в чем она будет заключаться: «С одной стороны, необходимо улучшить качество образования. С другой стороны, необходимо оптимизировать те ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы реализовать программу развития. Собственно, это обычная история, когда речь идет о том, чтобы следовать той программе, которую вуз для себя намечает».

Информацию о том, что руководство ВШЭ планирует сократить 15 ставок преподавателей в Школе философии и 7 ставок в Школе культурологии, она назвала «слухами». «Пока этот вопрос окончательно, насколько я понимаю, не был обозначен руководством. Но в ближайшие дни эта информация должна появиться. Подтвердится она или нет — будет видно», — рассказала Углева.

О том, что в вузе действительно планируется сокращение штата, заявил директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров в эфире «Эха Москвы». Лавров также опроверг информацию об увольнении оппозиционно настроенных преподавателей.

О реорганизации двух школ и сокращении «неблагонадежных» сотрудников ранее сообщило студенческое СМИ Doxa с ссылкой на слова одного из преподавателей Высшей школы экономики.

Напомним, что Школа философии ВШЭ была образована в декабре 2014 года в результате реорганизации философского факультета. Школа культурологии стала самостоятельным подразделением в 2015 году, до этого существовала как отделение культурологии НИУ ВШЭ (отделение появилось в 2007 году).