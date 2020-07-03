Кабул, , 15:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июля сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

По информации министерства, в результате этого общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране стало составлять 32 324.

Кроме этого, указывается, что за сутки в Афганистане от COVID-19 умерли 12 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 819.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране 17 331 человек вылечился от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Швейцарии случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 134 и превысило 32 тысячи.